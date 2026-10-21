Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi (25) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Kalan son eşyasını almaya gitmişti! 2 çocuk babası Hakan'ın hayat hikayesi kahretti

Komşusu tarafından öldürülen Hakan'ın hayat hikayesi kahretti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı

Akılalmaz oyun! Seçim meydanını sallayan güzelin sırrı şaşırttı
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 4 şirket inceleme altında
İngiliz basını, Sergen Yalçın'ı ''Beyni yok'' sözleriyle duyurdu

Sergen Yalçın'ı ''Beyni yok'' sözleriyle duyurdular
Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı

Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı
İzlenme uğruna kendi boğazını kesti

İzlenme tutkusu feci sonla bitti!
Konya'da 1 yaşındaki bebek ablasının oynadığı cevizi yuttu! Akciğerinden sabaha kadar süren ameliyatla çıkarıldı

1 yaşındaki bebek bir anda soluksuz kaldı! Akciğerinden o çıktı
Tayland'a giden Türk turistin dikkatini çekti! Bu görüntünün bir nedeni var

Türk turisti şaşkına çeviren görüntü! Sırrını kısa sürede çözdü