Kayseri'de uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi (25) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA