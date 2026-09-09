Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkarı iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

86 personel ve 2 hava aracının da kullanıldığı operasyonda G.A, O.K, S.T, A.K, G.E, H.K. ve T.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA