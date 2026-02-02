Haberler

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü C.C. ve F.Y. gözaltına alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli bir aracı durdurdu.

Ekipler, yapılan aramada, seyir halindeki aracın penceresinden atıldığını fark ettikleri 10 gram sentetik uyuşturucuyu buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü C.C. ve F.Y'nin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
