Haberler

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, A.E. (35), E.S. (44), A.I. (24) ve A.E.H.A'yı (25) gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek, 3 ruhsatsız tüfek, 935 gram uyuşturucu madde ve çeşitli miktarlarda uyarıcı hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S, A.I. ve A.E.H.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı, A.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu

İzlerken kanınız donacak! Küçük çocuk yaşam savaşı veriyor
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi

Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a kritik telefon! Tek cümle söyledi
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı

Hamaney’in vurulduğu anlar ilk kez anlatıldı: Beli ve bacağından...
Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı

Dün gece istediği olmadı!

Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu

İzlerken kanınız donacak! Küçük çocuk yaşam savaşı veriyor
Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80'i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız

Beklenen haber geldi! Bu görüntüler artık tarih oluyor

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

Erdoğan'ın imzasıyla TÜİK Başkanı görevden alındı