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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
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KAYSERİ’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 ay süren planlı çalışmalar sonucunda 86 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda G.A. (46), O.K. (39), S.T. (35), A.K. (48), G.E. (27), H.K. (38) ve T.B. (32) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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