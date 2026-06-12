Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 4 bin 458 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince şehirlerarası uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ekipler, Kayseri-Sivas kara yolunda durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 4 bin 458 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan O.E, M.T. ve K.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.