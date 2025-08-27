Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tarihi Eser Ele Geçirildi
Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi ve tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ş.H'ye ait Gazi Mahallesi'ndeki ikamete uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Ekiplerce adreste yapılan aramada, 10 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi, 2 dedektör, 1 kürek ve 21 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
