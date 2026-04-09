Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kayseri'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 1 zanlıyı gözaltına alarak, 330 gram kubar esrar ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda M.K'ye ait adrese operasyon düzenleyen ekipler, 330 gram kubar esrar, 8 kök kenevir bitkisi, 1 iklimlendirme çadırı ve 1 aydınlatma sistemi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin