Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 25 Zanlı Tutuklandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 25 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 1 kilo 335 gram uyuşturucu, 20 uyuşturucu ve uyarıcı hap, ruhsatsız tüfek, 150 fişek ve 4 hassas terazi ele geçirdi.
Düzenlenen 32 operasyonda, 52 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 25 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel