Kayseri'de üvey oğlunun bıçakladığı baba hayatını kaybetti
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki üvey oğlu V.E. tarafından bıçaklanan 47 yaşındaki M.T., tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. 2 Eylül’de evde çıkan tartışmanın ardından ağır yaralanan M.T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gözaltına alınan V.E. tutuklandı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde üvey oğlunun bıçakladığı kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ÜVEY BABA KURTARILAMADI
Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi'ndeki bir evde Azerbaycan uyruklu üvey oğlu V.E. (16) tarafından bıçaklanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan M.T. (47) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze hastane morguna kaldırıldı. M.T. ile üvey oğlu V.E. arasında 2 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan M.T. tedavi altına alınmış, gözaltına alınan V.E. ise tutuklanmıştı.
Kaynak: AA