Kayseri'de üreticilerden "23 Mart Dünya Yoğurt Günü ilan edilsin" talebi

KAYSERİ (AA) - Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince 23 Mart'ın "Dünya Yoğurt Günü" ilan edilmesi amacıyla proje yürütülüyor.

Birlik Başkanı Günay Çakı, birlik binasında düzenlenen toplantıda, Türk mutfağında önemli yeri olan yoğurda sahip çıkmak ve tüketimini yaygınlaştırmak için 23 Mart'ın "Dünya Yoğurt Günü" ilan edilmesini istediklerini, bu yönde sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini söyledi.

Yoğurdun dünya dillerine Türkçe olarak girdiğini aktaran Çakı, bu ürünün, Orta Asya'da sütü güvenle uzun süre muhafaza etme fikriyle ortaya çıktığını anlattı.

Yoğurdun milli bir yiyecek olduğunu ifade eden Çakı, şunları kaydetti:

"Yoğurt, Osmanlı döneminde saray mutfağının vazgeçilmez besin kaynağı olmasının yanında ishal, bulantı gibi rahatsızlıklara ve güneş yanıklarının iyileştirilmesinde ilaç olarak kullanılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, Fransa Kralı Fransuva ateşli bir hastalığa yakalandığında, krala ilaç olarak yoğurt gönderir. Bakterileri öldürücü özelliği nedeniyle yoğurt, Fransuva'yı kısa sürede iyileştirir. Avrupa'da 1800'lü yıllarda tanınmaya başlayan milli yiyeceğimiz yoğurt, Amerika'da 70-80 yıl önce tanındı. 1900'lü yılların başında ise yoğurt ilaç kabul edildi ve bir dönem eczanelerde pastörize olarak satıldı. Bu kadar kıymetli ve bizim olan bu değerimize sahip çıkmak hepimizin boynumuzun borcu."

Birlik Başkan Yardımcısı Talip Akcakaya ise dünyada, su günü, süt günü, fasulye günü, meyveli kek fırlatma günü gibi günler olduğunu belirterek, 21 Mart'ın ise "Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası" olarak kutlandığını, 23 Mart'ın da yoğurt günü olmasını istediklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de yoğurdun sofraların vazgeçilmezi olduğunu dile getirdi.

Yoğurdun her öğünde tüketilebileceğini ifade eden Şahin, "Bu ürünlerin tüketimi, kalitesi arttıkça ülkedeki hayvancılığa bakış açısı da değişecektir. Önümüzdeki süreçte 6 bin yıllık kadim kent olan Kayseri'de yoğurtla ilgili başlatılmış bu hamle hem Türkiye'de hem de dünyada kabul görecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara yoğurt ikram edildi.

Talebin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına dosya olarak sunulduğu öğrenildi.