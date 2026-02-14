Haberler

Kayseri'de "Ufka Yolculuk Yarışması"nın kitap okuma etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Türkiye genelinde Server Yaşam Vakfı tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları" kapsamında Kayseri'de kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Pozitif Gençlik İzcilik Spor Kulübü koordinesinde Kalemkırdı Camisi avlusunda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar kategorilerine göre belirlenen kitapları okuyarak yarışmaya hazırlandı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Mustafa Deveci, etkinliğin amacının yarışmanın kişisel gelişime katkı sunmayı ve doğru kaynaklardan bilgi edinmeyi amaçladığını ifade etti.

Yarışmanın ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde gerçekleştirildiğini anlatan Deveci, şöyle konuştu:

"Bu sene 'Nasıl inanmalı' temasıyla iman konusu ele alındı. Bugün de tüm Türkiye'de olduğu gibi farkındalık oluşturma adına Kayseri'de de etkinliğimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Herkes kategorisine göre kitabını okuyacak. 7-8 Mart'ta tüm Türkiye'de aynı saatte yapılacak olan online yarışmamız olacak."

Deveci, yarışmaya son katılımın 6 Mart tarihi olduğunu belirterek, Kayseri'de şu ana kadar 16 bin kişinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Etkinlik kapsamında çocuklara kitap ayraçları ve balon dağıtılarak, pamuk şeker ikram edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
