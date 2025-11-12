Haberler

Kayseri'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 30 yaşındaki sürücü A.M.Y. hayatını kaybetti. Gece saatlerinde meydana gelen kazanın ardından yapılan aramalarda otomobilin bulunduğu yerin tespiti yapıldı.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü A.M.Y. (30), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Derevenk Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Viyadüğün yakınındaki boş araziye giren otomobilin, geri dönmediğini fark eden polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Arazi çevresinde araca rastlamayan ekipler, uçurum çevresinde arama çalışması için AFAD ve itfaiyeden destek istedi. Bölgede dron ile yapılan aramada, otomobilin uçuruma yuvarlandığı belirlendi. AFAD, itfaiye ve sağlık ekibinin ulaştığı otomobil sürücüsünün öldüğü belirlendi. İsminin A.M.Y. olduğu tespit edilen sürücünün cansız bedeni, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından A.M.Y.'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

