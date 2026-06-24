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Kayseri’de uçurtma şenliğiyle bağımlılığa dikkat çekildi

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Kayseri Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Kayseri Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri şenlikte çocuklarla beraber olduklarını söyledi.

Esen, bir farkındalığın toplumda benimsenebilmesi için projelerin sürdürülebilir olmasının önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasına girdik. Cuma günü itibarıyla tüm çocuklarımıza karnelerini vereceğiz ve tatil süreci başlamış olacak. Son hafta Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından tüm ülke genelinde etkinlik haftası olarak ilan edildi. Biz bunu fırsat bilerek Yeşilay ile çocuklarımızın özellikle bağımlılıkla mücadele konusunda, onları esaret altına alacak, onların ruhlarını ve bedenlerini esir edecek her türlü bağımlılığa dikkati çekmek ve o alandaki farkındalığı oluşturmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Artık günümüzde sadece madde bağımlılığı değil, özellikle dijital bağımlılıktan da çocuklarımızı alıkoyma noktasında ciddi bir farkındalık çalışması yapmaya ihtiyacımız var. Bu etkinliği onlardan biri olarak da görüyoruz."

Yeşilay Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Topuz ise öğrencilere güzel bir gün yaşatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yeşilay olarak her çocuğa uçurtma dağıttıklarını dile getiren Topuz, "Yeşilay standımızı ziyaret eden tüm ziyaretçilerimize yapılan faaliyetler, bağımlılıkla mücadele ve farkındalık programları hakkında bilgilendirme yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, yüzlerce çocuk kendilerinin yaptığı, satın aldığı veya Yeşilay tarafından dağıtılan uçurtmalarla eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
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