Kayseri'de Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu/Ortaokulu Açıldı

Kayseri'de hayırsever işbirliğiyle yaptırılan Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu/Ortaokulu yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde açıldı.

Hayırsever Mehmet Altun tarafından Kocasinan Belediyesinin desteği ile Yakut Mahallesi'nde yaptırılan okulun açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de yüzyıllar öncesinden gelen bir hayırsever geleneğinin olduğunu söyledi.

Özhaseki, Gevher Nesibe ile başlayan, Hunat Hatun, Nuh Naci Yazgan ve Kadir Has'la devam eden geleneğin Osman Ulubaş ve Mehmet Altun gibi isimlerle devam ettiğini belirtti.

Hayırsever Mehmet Altun ise Türkiye'nin birçok ilinde okul yaptırdığını anımsatarak, eğitimin ülkenin kalkınması için önemini vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise okul ihtiyacı bulunan bölgeye hayırsever Mehmet Altun'un destek verdiğini belirterek, kendisine teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de Kayseri'de yeni eğitim öğretim yılında 1125 okulda 23 bin 419 öğretmen ve 306 bin öğrencinin 13 bin derslikte dersbaşı yaptığını anlattı.

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı. İl protokolü, ilk ders zilinin çalmasının ardından sınıfları ziyaret ederek, öğrencilere hediyeler verdi.

Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, hayırsever aile, öğretmen ve öğrenciler katıldı.