Kayseri'de Tüfekle Öldürülen Kişinin Şüphelileri Gözaltına Alındı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde Eyüp Kaplan'ın evinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesinin ardından olayın şüphelileri olduğu belirlenen Ö.G. ve S.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların saklandıkları adresleri tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüp Kaplan, 22 Ekim Çarşamba günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.