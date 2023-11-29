Kayseri'de trafik uygulaması yapan polise çarpan şüpheli yakalandı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde trafik uygulaması yapan polise otomobiliyle çarpıp kaçan şüpheli, kısa sürede yakalandı. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Kayseri'nin Talas ilçesinde trafik uygulaması yapan polise otomobiliyle çarpıp kaçan şüpheli yakalandı.
Atatürk Bulvarı Osmanlı Sokağı'nda trafik uygulaması yapan ekipler, M.B.Ö. yönetimdeki 38 AJB 335 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan M.B.Ö, aracıyla bir polise çarparak kaçtı.
Yaralanan polis memuru, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel