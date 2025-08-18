Kayseri'de Trafik Kurallarına Uymayan Sürücülere Ceza Yağdı

Kayseri'de drift yapan sürücülere toplamda 51 bin 538 lira ceza kesildi. Trafik Denetleme ekipleri, sosyal medya üzerinden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçti ve kurallara aykırı davranışlarda bulunan sürücülere ceza uyguladı.

Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 51 bin 538 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "drift atarak çevreye rahatsızlık veriyor", "kurallara uyalım lütfen" ve "İldem C 8 park içi yolunda aracını park etmiş" konulu paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

Drift yapan aracı tespit eden ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 48 bin 559 lira cezai işlem uygulayarak, ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

Diğer 2 araç sürücüsüne ise toplam 2 bin 979 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
