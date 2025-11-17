Kayseri'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
F.O. idaresindeki 38 ANC 108 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda F.D'nin kullandığı 38 ALL 699 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel