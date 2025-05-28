Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde sürücü ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, M.A. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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