Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesi Şahmelik ile Hüseyinli köyleri arasında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Bircan Kural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı