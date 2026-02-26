Haberler

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesi Şahmelik ile Hüseyinli köyleri arasında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Bircan Kural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
