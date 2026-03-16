Kayseri'de kavga etmek için araçlarından inen sürücülere 360 bin lira ceza
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sosyal medya üzerinden duyurulan trafikte kavga nedeniyle sürücülere toplam 360 bin lira ceza kesildi. Araçları tespit eden polis, sürücülere iki ay süreyle ehliyetlerini geri almadı ve araçlarını trafikten men etti.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir sosyal medya platformu üzerinden "Kazım Karabekir'de trafikte kavga" konulu paylaşım üzerine ekipler harekete geçti.
Araçları tespit eden ekipler sürücülere kısa sürede ulaştı.
Ulaşılan sürücülere toplam 360 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca araçlar trafikten 2 ay men edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil