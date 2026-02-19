Haberler

Kayseri'de 1609 sürücüye idari para cezası uygulandı

Güncelleme:
Kayseri'de yapılan son trafik denetimlerinde, alkollü ve tehlikeli sürüş yapan toplam 1609 sürücüye para cezası kesildi. Denetimler, kamu huzurunu sağlamak ve trafiği güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kayseri'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde, 1609 sürücüye para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kamu huzurunu bozan ve trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullanan sürücülere yönelik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, alkollü araç kullanan, ehliyeti olmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu kullanan, aracında abartı egzoz bulunan, trafikte drift yapan ve makas atan, yüksek sesle müzik dinleyen, aracına ışık donanımı takan ve modifiye yapan 1609 sürücü tespit edildi.

Sürücülere, trafik kanununun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
