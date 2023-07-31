Kayseri'de Tıp Fakültesi Öğrencisi 10 Gündür Haber Alınamıyor

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Enes Ahmet Tekin, 10 gündür haber alınamıyor. Tekin'in ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu ve polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları devam ediyor.