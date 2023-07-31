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Kayseri'de Tıp Fakültesi Öğrencisi 10 Gündür Haber Alınamıyor

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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Enes Ahmet Tekin, 10 gündür haber alınamıyor. Tekin'in ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu ve polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'de tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'den (24), 10 gündür haber alınamıyor.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Tekin, 21 Temmuz'da annesiyle hastaneye gitti. Öğrenci belgesini yenilemek için fakülteye giden Tekin, bir daha dönmedi.

Tekin'in ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin Tekin'in bulunması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Ahmet Tekin Erciyes Kayseri Güncel Haberler

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