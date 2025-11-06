Haberler

Kayseri'de Ticaret Müşavirleri ve Sanayiciler Buluştu

Kayseri'de Ticaret Müşavirleri ve Sanayiciler Buluştu
Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Kayseri Sanayi Odası ev sahipliğinde, yurt dışında görev yapmış ticaret müşavirleri ve sanayiciler bir araya geldi. Etkinlikte pazar değerlendirmesi ve ihracat fırsatlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) ev sahipliğinde sanayicilerle bir araya gelen ticaret müşavirleri ve ataşeleri tecrübelerini paylaştı.

KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, yurt dışı görev sürelerini tamamlayan ticaret müşavirleri ve ataşeleri, KAYSO'nun ev sahipliğinde düzenlenen görevden dönen ticaret müşavirleri ile birebir görüşme etkinliğine katıldı.

Programa, Güney Kore, Almanya, Polonya, Fas, Cezayir, Slovakya, Mısır, Uganda, Rusya ve Hırvatistan'da görev yapmış bakanlık personeli katıldı.

Farklı coğrafyalarda görev alan ticaret temsilcileriyle Kayserili sanayiciler arasında bilgi paylaşımının yapıldığı programda, pazar değerlendirmesi ve ihracat fırsatlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Haberler.com
