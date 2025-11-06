Kayseri'de Ticaret Müşavirleri ve Sanayiciler Buluştu

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) ev sahipliğinde sanayicilerle bir araya gelen ticaret müşavirleri ve ataşeleri tecrübelerini paylaştı.

KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, yurt dışı görev sürelerini tamamlayan ticaret müşavirleri ve ataşeleri, KAYSO'nun ev sahipliğinde düzenlenen görevden dönen ticaret müşavirleri ile birebir görüşme etkinliğine katıldı.

Programa, Güney Kore, Almanya, Polonya, Fas, Cezayir, Slovakya, Mısır, Uganda, Rusya ve Hırvatistan'da görev yapmış bakanlık personeli katıldı.

Farklı coğrafyalarda görev alan ticaret temsilcileriyle Kayserili sanayiciler arasında bilgi paylaşımının yapıldığı programda, pazar değerlendirmesi ve ihracat fırsatlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.