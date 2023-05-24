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Kayseri'de terör operasyonu: 14 gözaltı

Kayseri'de terör operasyonu: 14 gözaltı

Güncel Haberler

KAYSERİ'de, polisin, PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik 2 ayrı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polisin, PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik 2 ayrı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik 2 farklı çalışma başlattı. Çeşitli adreslere düzenlenen 2 ayrı operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olmak suçundan 6 şüpheli, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan ise 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan toplam 14 şüpheli, polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevilay Ay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü PKK Güncel Haberler

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