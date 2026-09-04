Kayseri'de Tekstil Fabrikasında Yangın
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu kaplarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
KAYSERİ'de tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 6'ncı Cadde'deki tekstil fabrikasının deposunda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın deposunu kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı