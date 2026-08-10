Kayseri'deki Kazada Yaşamını Yitiren Baba ve Oğul Yan Yana Toprağa Verildi

BABA-OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de otomobilin tarlaya devrildiği kazada hayatını kaybeden Ünsal Demir ile oğlu Ali Demir'in otopsi işlemleri tamamlandı. Baba ile oğlunun cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Bünyan ilçesine bağlı Ekinciler Mahallesi'ne getirildi. Baba ile oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı