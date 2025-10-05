Kayseri'de Takside 25 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de takside taşınan 2 gelinlik üzerine boncuk süsleme şeklinde gizlenmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda uyuşturucu taşıdığı tespit edilen taksi, jandarma tarafından durduruldu.

Takside yapılan aramada, 2 gelinlik üzerine, boncuk süsleme gibi işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan taksi şoförünün, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.