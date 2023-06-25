Kayseri'de Taksi Şoförü Meslektaşını Bıçaklayarak Öldürdü

KAYSERİ'de müşteri sırası nedeniyle yaklaşık 2 ay önce tartıştığı ve sonrasında aralarında husumet oluşan meslektaşı Ali Demirel'i (32) bıçaklayarak öldüren taksi şoförü Reşit D. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sırasında yanında bulunan babası M.D. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 23 Haziran saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki Kızılay EKM taksi durağı yakınlarında meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce müşteri sırası nedeniyle tartışan ve sonrasında aralarında husumet oluşan taksi şoförü Reşit D. ile Ali Demirel arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Reşit D., aracından aldığı bıçakla Demirel'i yaralayarak, yanında bulunan babası M.D. ile kullandığı taksiyle kaçtı.