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"Suriye uyruklu kişiden çocuğa cinsel istismar" haberlerine yayın yasağı getirildi

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Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunması ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi. İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması ve sonrasında kentte çıkan olaylara ilişkin yayın yasağı getirdi. Soruşturma dosyası hakkında da kısıtlama kararı verildi.

7 YAŞINDAKİ AMCA KIZINA İSTİSMAR

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde bulunan tuvalette Suriye uyruklu İ.A'nın (26) amcasının kızı 7 yaşındaki Suriyeli M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine yaşanan olaylarla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANANA KADAR YAYIN YASAĞI

Bu kapsamda Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği, "Mağdur ve ailenin sağlığını korumak, hadise sonrası artan toplumsal olayların önüne geçebilmek amacıyla, yaşanan toplumsal olayları ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzer yayınların yapılmasının soruşturma evresi tamamlanana kadar yasaklanmasını" kararlaştırdı.

DOSYA HAKKINDA KISITLAMA KARARI GETİRİLDİ

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı. İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kayseri Suriye 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

duran sari:

İstediğiniz kadar yayın yasağı çıkarın ok yaydan çıktı artık ne diyeceksiniz bunuda dış güçler mi yaptı

246
20
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

miletin sesini kesmek için baskı,sansür uyguluyorlar ama her mahelle her sokak barut fıçısı gibi kıvılcımla alev almayı bekliyor sorunun tek çözümü var sığınmacıları nereden geldilerse oraya göndermek

yanıt10
yanıt1
İDO BEY:

Hiç belli olmaz dostum İsrail olabilir gazze de onlarca Müslüman kardeşimiz katlediyor kimseden ses yok burda da ortalık karışsın diye türlü oyunlar oynanıyor gerekeni devletimizin yapacağından şüphen olmasın.

yanıt2
yanıt5
Erkan SEZGİN:

Tabi din kardeşlerini koruyor aklı sıra

150
14
yanıtYanıtla
duran sari:

Kendi kızlarına veya akrabalarına böyle şeyler başlarına gelse aynı şeyleri yapacaklarmı

yanıt69
yanıt6
Erkan SEZGİN:

Neredeeee

yanıt13
yanıt3
oguz:

BU MİSAFİRLİK ARTIK KABAK TADI VERMEYE BAŞLAMADI MI GERCİ MİSAFİRLİK TE KALMADI YA EV SAHİBİ OLDULAR

120
5
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Cevap :

5 yaşındaydı ne çabuk 7 oldu. Yarında 9 dersiniz.

100
9
yanıtYanıtla
Blackened:

7 veya 9 olunca cocuk cocukluktan çıkıyor mu?

yanıt37
yanıt6
Marko Apostolidis:

güneş takvimine göre 5 ay takvimine göre 7

yanıt6
yanıt2
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