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Kayseri'de Süksün yakınında iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kayseri'de Süksün yakınında iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Kayseri'de Ankara-Kayseri kara yolu Süksün Mahallesi yakınında iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ölenlerin, sürücülerden biri ile aynı araçta bulunan iki kişi olduğu, yaralının Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Halil Özdemir idaresindeki 06 HH 847 plakalı otomobil ile Necati Karakoç yönetimindeki 06 NH 993 plakalı otomobil, Ankara- Kayseri kara yolu Süksün Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Necati Karakoç ile araçta bulunan Kezban Karakoç ve Nazlı Avcı olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Halil Özdemir yaralandı.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili olduğu öğrenilen Özdemir, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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