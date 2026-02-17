Haberler

Operasyonda yaralanan özel harekat polisi taburcu edildi

Güncelleme:
Kayseri'de düzenlenen suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel harekat polisi Erol Bilen Kaplan, tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Vali ve Emniyet Müdürü, Kaplan'ı hastanede ziyaret etti.

KAYSERİ'de suç örgütlerine yönelik operasyonda şüphelilerden birinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan özel harekat polisi komiser Erol Bilen Kaplan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Şubat'ta düzenlediği operasyonda şüphelilerden birinin 2 el ateş açması sonucu Erol Bilen Kaplan isimli özel harekat polisi, ayağından yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Kaplan, bugün taburcu edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaplan'ın durumun iyi olduğunu belirtilerek, Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile komiser Kaplan'ın birlikte sarıldığı fotoğraf karesi, sanal medyadan paylaşıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve beraberindeki heyet ile birlikte Kaplan'ı Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret etmiş, burada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile telefonda görüştürmüştü.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
