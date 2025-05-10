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Kayseri'de Sosyal Medyada Silahlı Fotoğraf Paylaşan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de Sosyal Medyada Silahlı Fotoğraf Paylaşan Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kayseri'de sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan A.A. isimli şüpheli, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Kayseri'de sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşımı yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A.'yı yakaladı. İkamette yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 şarjör, 52 fişek ve 2 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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