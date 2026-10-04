Kayseri'de sosyal medya paylaşımları sonrası 4 sürücüye 285 bin 965 lira ceza kesildi

Kayseri'de sosyal medya paylaşımları sonrası 4 sürücüye 285 bin 965 lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 4 sürücüye toplam 285 bin 965 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, sosyal medyada drift, hatalı park ve gürültü paylaşımları üzerine 4 aracı tespit ederek cezai işlem uyguladı.
Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 4 sürücüye 285 bin 965 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde drift", "Fuzuli Tramvay Durağında hatalı park", "Kaykop'ta benzinlikte tehlikeli drift" ve "Gürültü çıkaran araç" paylaşımlarıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, paylaşımlara konu olan 4 aracı tespit etti.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun??????? ilgili maddelerinden toplam 285 bin 965 lira cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA