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Kayseri'de haftalık trafik denetimi: 1420 sürücüye ceza

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Kayseri'de son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan veya evrakları eksik olan 1420 sürücüye cezai işlem uygulandı. En çok cep telefonu kullanımı, yüksek sesle müzik dinleme ve kırmızı ışık ihlali cezaları kesildi.

KAYSERİ'de son bir haftada yapılan trafik denetimleri sonucu kural ihlali yapan ya da evrakları eksik olan toplam 1420 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek sesle müzik gibi kent genelinde kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son 1 haftada yapılan denetim ve ihbarlar sonucu 1420 kişiye cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda 59 sürücüye modifiyeli araç kullanmak, 14 sürücüye abartı egzozla araç kullanmak, 136 sürücüye sürücü belgesiz veya sürücü belgesi geçersiz araç kullanmak, 144 kişiye sürücü belgesi geçici veya daimi geri alındığı halde araç kullanmak, 6 sürücüye makas atmak, 234 kişiye kırmızı ışık ihlali, 77 sürücüye alkollü araç kullanmak, 3 kişiye alkolmetreye üflememek, 70 sürücüye ışık donanımı ihlali, 2 kişiye drift atmak, 278 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 397 kişiye de cep telefonu kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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