Haberler

Kayseri'de site yöneticisi eski apartman görevlisi tarafından bıçaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de fatura borcunu ödemesini isteyen site yöneticisi, eski apartman görevlisi tarafından bıçakla yaralandı. Saldırgan kaçarken polis yakalama çalışması başlattı.

Kayseri'de fatura borcunu ödemesini isteyen site yöneticisi, eski apartman görevlisi tarafından bıçakla yaralandı.

Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede yöneticilik yapan M.Ü. (43) ile faturalarını ödemeden kaldığı konuttan ayrıldığı iddia edilen ismi alınamayan eski apartman görevlisi, Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda apartman görevlisi, site yöneticisi M.Ü'yü bıçakla yaraladı.

Olay yerinden kaçan zanlıyı polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan site yöneticisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Büyükşehir belediye başkanı, CHP'den istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kez de Galatasaray, Mourinho'nun prensini istiyor

Bu kez de Okan Buruk, Jose Mourinho'nun prensini istiyor
Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Dört kişi tarafından öldüresiye darbedildi: Olay anı kameraya yansıdı

Hepsi bir olup saldırdı! Öldüresiye dayak kamerada
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

O soru karşısında kafasını sallamıştı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor

Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı

Yaka paça dışarı atılmıştı! İşin aslı başka çıktı