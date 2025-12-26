Haberler

Kayseri'de silahla bir kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan 31 yaşındaki F.K., polis ekiplerince operasyonla yakalandı. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fevzioğlu Mahallesi'nde bir kişiyi silahla yaralayan F.K'ye (31), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

F.K. olayı gerçekleştirdiği silahla saklandığı adreste ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.



