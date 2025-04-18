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Kayseri'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir baklava dükkanında meydana gelen silahlı saldırıda R.T. ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan R.T.'nin durumu ciddiyetini korurken, şüpheli G.A. polise teslim oldu.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir baklava dükkanına gelen G.A, husumetlisi olduğu öğrenilen R.T'ye alışveriş yaptığı sırada tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Göğsünden ve kolundan yaralanan R.T, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra polise teslim oldu.

R.T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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