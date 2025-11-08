Kayseri'de Silahlı Kavga: Bir Ölü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir silahlı kavgada Osman D. hayatını kaybetti. M.A.Y. adlı şüpheli, tartışma sonrası O.D'ye ateş açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralıyı hastaneye kaldırdı, ancak kurtarılamadı. M.A.Y.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'ta M.A.Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle Osman D. ile tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, M.A.Y. yanında getirdiği tüfekle O.D'ye ateş açtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan O.D, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Şüpheli M.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel