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Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 5 Gözaltı

Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 5 Gözaltı
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Kayseri'de iki grup arasında 'market sırası' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Olayın ardından şüphelilerin ifadeleri alındı ve yeniden çıkan kavgada yaralanmalar meydana geldi.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

İldem Polis Merkez Amirliği arkasında dün çıkan silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle yakalanan S.C, T.C, B.C, K.C. ve S.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde dün Y.K.Ö, M.K. G.K. ile S.C, T.C. ve B.C. arasında, "market sırası" yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya karışan şüpheliler, İldem Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü.

Burada ifadeleri alınan şüpheliler arasında karakol binasının arkasında yakınlarının da katılmasıyla yeniden çıkan silahlı kavgada B.G, D.K. ve M.K. tabancayla yaralanmış, olayla ilgili S.C, T.C, B.C, K.C. ve S.C. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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