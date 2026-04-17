Kayseri'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla vurulan R.T. ve Ü.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliler M.Ş. ve oğlu M.R.Ş. gözaltına alındı.