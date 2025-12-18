Haberler

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili baba ve oğlu tutuklandı.

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba ile ona yardım ettiği öne sürülen oğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cinayet şüphelisi S.Y. (36) ile ona yardım ettiği ileri sürülen oğlu A.Y'yi (17) saklandığı adreste, olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Organize Sanayi Bölgesi 22. Caddesi'nde dün, aralarında husumet bulunan S.Y. ve A.Y. ile Ethem T, oğlu M.T. ve yeğeni V.T. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, yanında bulunan silahla Ethem T. ile oğlu ve yeğenini vurmuştu.

Baba olay yerinde hayatını kaybetmiş, M.T. ve V.T. ise hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheliler S.Y. ve A.Y. ise olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
