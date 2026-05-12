Haberler

Kayseri'de Şiddetli Yağış Sonrası Binaların Bahçeleri ve Bodrum Katları Su Bastı

Kayseri'de Şiddetli Yağış Sonrası Binaların Bahçeleri ve Bodrum Katları Su Bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de etkili olan sağanak yağış, Melikgazi ilçesinde iki binanın bahçesi ve bodrum katlarını su basmasına yol açtı. Ekipler, su tahliyesi ve mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını başlattı.

KAYSERİ'de etkili olan sağanak yağış sonrası Melikgazi ilçesinde iki binanın bahçesini ve bodrum katlarını su bastı, trafikte mahsur kalan vatandaşlar ise kurtarıldı.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı bölgelerde ise su baskınları meydana geldi. Melikgazi ilçesi Danimend Gazi Mahallesi Topsakal Sokak üzerinde iddiaya göre kanalizasyon hattının taşması sonucu 2 katlı bir evin bahçesi ile 3 katlı bir binanın bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgeye belediye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri su basan bölgelerde vidanjör ile suları tahliye etti. Ekipler, bölgede inceleme çalışması başlattı.

Öte yandan, kent merkezinde bazı noktalarda ise yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle otomobillerde mahsur kalan vatandaşlar polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı

Burcu Köksal, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı 'ciddi olarak' düşündüğünü belirtti

Trump “51. eyalet” unvanını Kanada’dan aldı, o ülkeye verdi
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
Eline öpmek isteyen kişiye Aziz Yıldırım'dan bomba ifade

Eline öpmek isteyen taraftara söylediği şey bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı 'ciddi olarak' düşündüğünü belirtti

Trump “51. eyalet” unvanını Kanada’dan aldı, o ülkeye verdi
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı

Veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı

Ünlü şarkıcının zor anları! Sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı