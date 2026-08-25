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Kayseri'de Cips Yüklü Tırda Yangın

Kayseri'de Cips Yüklü Tırda Yangın
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Kayseri'de seyir halindeki tırın cips yüklü dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'de seyir halindeki tırın cips yüklü dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuzey Çevre Yolu'nda Zeynep T'nin kullandığı 68 ABF 343 plakalı tırın dorse kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçenlerin uyarısı üzerine aracı güvenlik şeridine park eden Zeynep T, yangının büyümesi ihtimaline karşı dorsesini tırdan ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, cips yüklü dorse kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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