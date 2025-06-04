Kayseri'de Serebral Palsili Çocukların Polislik Hayali Gerçekleşti

Kayseri'de Serebral Palsili Çocukların Polislik Hayali Gerçekleşti
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Kayseri'de, serebral palsili iki çocuğun polis kıyafetleriyle fotoğraf çekinme hayali, emniyet yetkilileri tarafından gerçekleştirildi. Çocuklara polis tişörtü ve şapkası hediye edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir annenin serebral palsili çocuklarını polis kıyafetleriyle görme hayalini gerçekleştirdi.

Kent merkezinde ikamet eden Kadriye Güven'in serebral palsili oğulları Mustafa Efe ve Ömer'i polis veya asker kıyafetleriyle görme hayalini bir sosyal medya hesabında fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Ailenin evine giden polisler, iki kardeşe polis tişörtü ve şapkası hediye etti.

Polis kıyafetlerini giyen çocuklar, polis ağabeyleri ve ablalarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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