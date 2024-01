Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker dualarla anıldı

Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker, dualarla anıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, "Baş tutanın başı kesilmedikçe bu terör bitmez. Abdullah Öcalan idam edilmedikçe terör bitmez. Siyasi uzantıları Meclis'te oldukça bu terör bitmez" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için Kartal Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi. Programda şehitler için dualar okundu. Programda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, "Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın başı sağ olsun. Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 9 yiğidimiz daha toprağa tohum olarak düştü. 9 vatan evladı şehit oldu. 9 can, 9 evlat, 9 ana, 9 ocak, 9 kardeş, 9 baba, ne derseniz deyin, 9 yiğit. Bu büyük acıyla yandık, kavrulduk. Tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Bugün gün doğmadı, güneş doğmadı güzel vatanımın üstüne. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı. Ordumuz ve güvenlik kuvvetlerimiz terörle her türlü arazi ve hava şartlarında kanının son damlasına kadar mücadelesini devam ettirirken bu mücadelenin diğer gereklilikleriyle de sonuna kadar mücadele edilmelidir" diye konuştu.

'TERÖR SEVİCİ İSTEMİYORUZ'

Şehit aileleri ile gazilerin her daim ordunun, askerin ve polisin yanında olduğunu belirten Yavuz, "Ne zaman Türkiye'de bir seçim olsa terör saldırıları artmakta; milletimizin iradesi baskı, korku ve şiddetle terörize edilmektedir. Seçimlerin emniyetli ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için terörün siyasi uzantıları ile yasal olarak da mücadele edilmeli, milletimizin iradesinin zehirlenmesine mani olunmalıdır. Eğer şehitlerimize bir vefa borcunun olduğunu düşünüyorsanız, samimiyseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde terör örgütünü destekleyen terör sevici istemiyoruz. Terörün bitmesini istiyor musunuz? Baş tutanın başı kesilmedikçe bu terör bitmez. Abdullah Öcalan idam edilmedikçe terör bitmez. Siyasi uzantıları Meclis'te oldukça bu terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının mal varlığına el koymadıkça terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derece yakınlarının tüm işletme ruhsatları iptal edilmedikçe terör bitmez. Terörist, terörist sempatizanlarının ve siyasi uzantılarının tüm sosyal güvenceleri iptal edilmedikçe terör bitmez. Yurt dışında yaşayan terörist ve terör sempatizanlarının ülkeye girişleri ve tatil yapmaları engellenmedikçe terör bitmez. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kastedenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunmaz ve tüm mal varlıklarına el konulmazsa terör bitmez. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere terör uzantısı partilerin katılmasına izin verilirse terör bitmez. Kısaca ve özetle aynı hatalar yapılmaya devam ederse, terör bitmez" dedi.