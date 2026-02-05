Şarampole yuvarlanan otomobilde ölen Kadir, toprağa verildi

KAYSERİ'de şarampole yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Kadir Yalınız, Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kayseri Malatya yolu Kuruköprü mevkisinde meydana geldi. Ferhat K.'nin kontrolünü yitirdiği 34 SP 4817 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Kadir Yalınız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Kadir Yalınız'ın cenazesi, Pınarbaşı ilçesine getirildi. Yalınız, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Yaralıların tedavileri ve kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.