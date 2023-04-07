Kayseri'de şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinden Kayseri istikametine seyreden H.D. (50) idaresindeki 58 AEE 774 plakalı minibüs, Karahalka mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan T.A.İ, H.K, M.İ, Z.M.İ.G, C.H.İ, F.İ, V.İ, A.T, H.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Güncel