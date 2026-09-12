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Kayseri'de sahte evrakla usulsüz işlem yaptığı iddia edilen 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Kayseri'de bir firmada sahte evrakla usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kayseri'de bir firmada sahte evrakla usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin çalıştıkları şirkette görev ve yetkileri dışında sahte belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiğine ilişkin ihbar üzerine çalışma başlatmış, bu kapsamda dün belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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